Rosa Perrotta risponde male ad una fan colpevole di aver fatto un complimento a Pietro Tartaglione

Rosa Perrotta è una bellissima ragazza, ma purtroppo non è mai stata una cima in simpatia. Da quando ha partorito, tra l’altro, la sua spocchia è cresciuta a livelli esponenziali e frasi come “invece di criticare fate figli” sono diventate all’ordine del giorno.

Qualche ora fa su Instagram l’ex tronista di Uomini e Donne ha condiviso uno screen di una conversazione avvenuta fra lei ed una sua fan su Instagram.

Nella chat incriminata la sua followers commenta un video di Pietro Tartaglione, suo compagno, con scritto “Una bomba tuo marito, bonazzo“. Il complimento però non sembrerebbe essere piaciuto alla Perrotta che – dopo aver chiesto informazioni sullo stato sentimentale della sua fan – ha sbottato: “Un marito? Lo troverai preso, vedrai, ne sono sicura. Come sono sicura che di cognome farà Cornuto. Auguri“.

Il motivo di tale astio non ci è però dato saperlo.

Che ha detto di male la sua fan per meritarsi tale risposta?