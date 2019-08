Rosa Perrotta contro i suoi haters: “Invece di criticare fate i figli” (VIDEO)

Rosa Perrotta è entrata in modalità Giorgia Meloni invitando i suoi haters a fare figli ma non per aumentare la natalità italiana, ma semplicemente per “appaciare” (l’ha detto davvero) la propria cattiveria riversando le attenzioni sul pargoletto.

Da quando la Perrotta ha dato alla luce suo figlio Dodo, infatti, sui social non lo ha mai mostrato.

Il motivo sembrerebbero essere gli haters, sempre pronti ad offenderla per cercare di ferirla.

“I social sono una valvola di sfogo per persone veramente cattive che userebbero un bambino per ferire un genitore, l’ho visto fare con altri personaggi. Utilizzerebbero il bambino per ferire me o Pietro e questa cosa mi manderebbe in bestia. Il pensiero che qualcuno possa rivolgere delle cose negative su mio figlio mi manda in bestia. Non vedono l’ora di attaccarsi a qualsiasi cosa. Non vedono l’ora di criticare il passeggino o altre cose, io non mi permetterei mai di criticare un’altra mamma”.

E ancora:

“Se non lo faccio vedere è proprio per colpa di gente come voi, che mi spaventa perché non si tratta più solo di me ma anche di mio figlio ed è gente come voi che rovina questo mezzo stupendo, voi lo rovinate […] È gente veramente frustrata, gente che sfoga nei social la sua repressione interiore. Ragazzi ma non lo so, fate figli! Magari vi appaciate e vedete che dono stupendo è e non avrete più voglia di mettervi a criticare una mamma, un passeggino o un bambino. Le persone che vivono di questo mi fanno molta tristezza”.

Insomma b!tches, appaciatevi e procreate. Un po’ come Beatrice Valli quando consigliò alle sue followers minorenni di rimanere incinte.