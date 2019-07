Rosa Perrotta presenta il figlio su Chi e annuncia il matrimonio con Pietro Tartaglione

Rosa Perrotta ha deciso di dare in esclusiva al settimanale Chi le foto del suo primogenito, Domenico Tartaglione (chiamato in questo modo non in onore di Domenica Live, purtroppo, ma perché così si chiamava il padre di Pietro Tartaglione).

Il numero, in uscita questa settimana, vanta all’interno anche una ricca intervista all’ex naufraga de L’Isola dei Famosi, in cui ammette di essere diventata una mamma chioccia, di pensare già al secondo figlio e di volersi sposare entro la fine dell’anno.

“Dodo mi ha reso una vera chioccia. Sono così felice con lui e con Pietro che farei subito il secondo figlio. Avremmo dovuto sposarci a giugno ma poi scoprirmi incinta, senza averlo programmato, ha scombinato tutto. Speriamo di sposarci prima dell’inverno”.

Qualcuno avverta Barbara d’Urso, c’è un matrimonio da celebrare.