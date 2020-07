Rose McGowan crede che Britney Spears le abbia chiesto aiuto usando messaggi in codice

Rose McGowan l’anno scorso ha espresso il suo supporto al movimento Free Britney.

“Sono Rose McGowan e dico Free Britney. Adesso è tempo che lei sia libera e che viva la sua vita come vuole. Spero che stia bene, che sia tutto ok. Adoro vedere come i suoi fan la supportano, la amano e si preoccupano per lei. Mi auguro che alla fine tutto vada bene”.