Rossella Erra irriconoscibile, lo ha fatto tutti i giorni durante le feste | Come si è conciata?

Natale a prova di tentazione: panettoni, pandori e pollo con le melanzane

Le festività natalizie sono notoriamente un banco di prova per chiunque stia seguendo un regime alimentare. Per Rossella Erra, queste settimane tra Natale e Capodanno si sono trasformate in una vera e propria maratona di resistenza. Ospite da Caterina Balivo, ha raccontato, con una punta di orgoglio mista a un pizzico di sconforto, di aver mantenuto una disciplina ferrea, senza cedere alle consuete abbuffate. La sua scelta di limitarsi è stata esplicita e ponderata: “In queste tre settimane ho cercato di limitarmi, ho deciso di mangiare solo il 24 sera perché era a base di pesce”, ha dichiarato, sottolineando la precisione con cui ha gestito le occasioni conviviali.

Il momento culminante di questa prova di volontà è stato indubbiamente il pranzo di Natale. Mentre l’aria di casa era intrisa del profumo invitante di lasagne e altre delizie tradizionali, Rossella ha optato per un’alternativa decisamente più sobria e meno calorica: “Ho mangiato il pollo con le melanzane”, ha confessato, quasi a voler condividere la fatica di quella scelta. Ma il vero “segreto” della sua tenuta è emerso con la sua sorprendente rivelazione su come ha neutralizzato le tentazioni più dolci: “Ho visto passare panettoni e pandori, ma ho retto. E con la sua schiettezza disarmante ha aggiunto: Con l’odore mi sazio“. Un’affermazione che svela una capacità unica di appagamento sensoriale, trasformando l’assenza in una forma alternativa di godimento. La sua forza di volontà è stata motivata da un principio chiaro: “Non voglio buttare nella spazzatura i sacrifici di un anno e due mesi, li devo continuare”, ha ribadito con fermezza, evidenziando il valore del percorso intrapreso.

Un percorso di salute e determinazione: la forza di Rossella Erra

La motivazione che ha spinto Rossella Erra a intraprendere e mantenere questo rigoroso percorso di dimagrimento va ben oltre la semplice estetica. “È una questione di salute, non è semplice”, ha chiarito l’opinionista, ponendo l’accento sulla profonda importanza del benessere fisico come motore principale del suo cambiamento. La consapevolezza che la salute è un bene prezioso, da custodire con impegno quotidiano, l’ha aiutata a superare i momenti di maggiore difficoltà, come le festività, tradizionalmente cariche di sfide alimentari. Mantenere la disciplina durante queste occasioni ha richiesto una notevole forza d’animo, ma i risultati ottenuti in circa quattordici mesi di dedizione costante sono stati la prova tangibile del suo impegno.

Nonostante le numerose rinunce a tavola, Rossella Erra ha definito il Natale appena trascorso un “bel Natale”, proprio perché vissuto nel segno di una vittoria personale significativa. Questa festa non ha rappresentato una battuta d’arresto, ma piuttosto una conferma della sua capacità di rimanere fedele a un percorso che considera fondamentale per il proprio equilibrio psicofisico. La sua storia è un monito e un esempio per molti: dimostra come una forte motivazione interna, unita a una strategia personale anche insolita, possa portare a un cambiamento duraturo e profondo. La perdita di 17 chili non è solo un numero, ma la misura concreta di un impegno quotidiano che l’opinionista non ha alcuna intenzione di vanificare, privilegiando la salute e il benessere a lungo termine.