Rovazzi duetta con J Ax – Fedez come l’ha presa? L’indiscrezione di Chi

Questa settimana è uscito il nuovo singolo di Fabio Rovazzi in collaborazione con Loredana Bertè e J Ax. Stando a quello che riporta il settimanale Chi nella rubrica ‘Chicche di gossip’, Fedez non avrebbe preso bene questa reunion.

“Rovazzi con J Ax e Fedez si consola. Lo avevamo scritto in passato: il sodalizio destinato a sparire sarebbe stato quello tra Fedez e J Ax, non quello tra J Ax e Fabio Rovazzi. E infatti nel nuovo singolo del ragazzo dei record, Senza Pensieri, in uscita questa settimana, ci sono anche Loredana Bertè e J Ax. E Fede come l’ha presa? Non ha preso bene questa reunion (di una coppia che non si è mai sciolta in realtà). Ma si consola pensando al suo prossimo obiettivo: quello di allargare la famiglia”.