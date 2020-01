Roy Paci vs Gué Pequeno, su Twitter si riaccende la lite dopo 8 anni: “Putta**, cicci*ne di mer*a”

Abbiamo visto ogni tipo di faida tra vip, ma quella tra Gué Pequeno e Roy Paci è davvero assurda. Otto anni fa Roy si scagliò contro il collega su Facebook:

“Il frustrato e pseudo-rapper Guè Pequeno dei Club Dogo, torna ad insultare il sottoscritto. Del resto, i contenuti esposti nell’intervista la dicono lunga sul personaggio. Come si dice dalle mi parti ‘ti manciu a Milano e ti cacu a Catania’”.

Nel 2012 Gué rispose via Twitter: “Essere insultati da Roy Paci, una delle putt**e della musica italiana, parla di testi impegnati, Toda Joja Toda Bellezza ma vaaffanculo va. Sto ciccione di mer*a”.

Tutto sembrava finito, ma ieri Roy Paci è tornato all’attacco ed ha risposto al tweet del collega.

Più che una pietra ci metto sopra una gran cacata di me**a di maiale. Forse solo così potrà finalmente concimare un po’ di quel quel cervello in pappa che si ritrova”.

I soldi li hai intascati tu per ogni manovra finto solidale che hai effettuato con la tua multinazionale. Portami le prove davanti ad un tribunale che ho intascato soldi e ne discutiamo a fondo. Ti aspetto. Abbi il coraggio di venire nella realtà a diffamare la gente. Fratè, ominicchi di me**a sutta i peri sempri. Hana ghittari sangu.

Un cogli**e di milanese imbruttito che vale mezza sega nella vita reale non si può permettere di offendere un siciliano che ha dedicato l’intera vita all’impegno e alla lotta civile ogni giorno. Vendicherò Primero fino alla fine dei miei giorni. Ora trema.

Tira fuori le palle per trasportare il tuo fake hype da social nella vita reale.Avresti le risposte a tutte le tue manfrine da minchi*taro che ti hanno reso l’inutile ominide del rap che sei. Solo quest’anno ho sfornato 3 bombe come Cor Veleno, Colle der Fomento e Willy Peyote.

“Una me**a che neanche te ne rendi conto. Il tuo mondo di favole può crollare in un solo istante. Soprattutto quando ti metti contro 1 che la coerenza, l’etica, la passione, l’impegno civile lo applica ogni giorno. Altro che pezzi sui borselli. Sveglia cogli**azzo e porta rispetto

Prepariamo i popcorn in attesa della risposta di Gué Pequeno.



Lo so, ci sono cose più importanti, ma Roy Paci che risponde a Guè Pequeno DOPO SETTE ANNI E DUE MESI lo trovo persino romantico.

Leggo solo adesso questo tweet degno dell’ominicchio che sei. Dai sfoggio della tua tracotante mascolinità sui social ma nella vita reale non hai le palle per affrontarmi faccia a faccia. Sai benissimo che non ti ho insultato ma ho chiesto spiegazioni circa il trattamento che

