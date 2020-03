Rudy Gobert, il giocatore dell’NBA tocca i microfoni dei giornalisti per dimostrare di non aver paura del coronavirus: ora è positivo

Mentre in Italia è risultato positivo al CoronaVirus uno dei calciatori più famosi della Serie A, in USA Rudy Gobert ha dichiarato di aver contratto il COVID 19. A causa di questa notizia l’NBA ha deciso di sospendere la stagione del campionato di basket statunitense a tempo indeterminato.

Fin qui nulla di strano, Rudy Gobert infatti non è la prima celebrità risultata positiva al virus, se non fosse però che lunedì scorso il giocatore di basket ha toccato i microfoni di tutti i giornalisti presenti, subito dopo che uno di loro gli aveva chiesto un parere sulla pandemia del CoronaVirus.

Rudy Gobert did this literally 2 days ago pic.twitter.com/J7QJ0mCQzB

Rudy Gobert thought it was funny to touch every single mic and recorder in the media room.

Now, he has Coronavirus and the entire NBA season is suspendedpic.twitter.com/A22U5AgmBi

— Sports ReUp (@SportsReUp) March 12, 2020