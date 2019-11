Rudy Zerbi gay con gli spogliarellisti a Tu Si Que Vales – il simpatico sketch (VIDEO)

Rudy Zerbi gay è ormai una tradizione a Tu Si Que Vales ed anche quest’anno è tornato a recitare un simpatico sketch con il gruppo degli spogliarellisti Candymen.

Al termine dello spogliarello, infatti, Maria De Filippi ha invitato Rudy Zerbi ad assistere nel backstage al medesimo spogliarello proposto sul palco, con un finale decisamente più interessante. Se sul palco i ragazzi sono infatti rimasti in intimo, dietro le quinte si sono tolti tutti.

Rudy Zerbi – come l’anno scorso – ha finto di provare interesse dichiarandosi soddisfatto e colpito dalle grandi dimensioni degli spogliarellisti. Il video integrale lo potete vedere premendo qua.

Rudy Zerbi gay è una barzelletta continua a Tu Si Que Vales e la scorsa edizione ci ha giocato ben due volte. La prima con un gruppo di spogliarellisti ungheresi:

La seconda con una vecchia conoscenza del programma.

“Io e te ci conosciamo? Ma non alludere a nulla, smettila! Non abbiamo avuto nulla noi due. Ah, sì, ora ricordo, mammamia! Amico mio, come stai? Siamo rimasti amici perché è brutto sputare nel piatto dove si è mangiato. Quello che hai là sotto (le mutande, ndr) già lo so! Ci siamo amati, non posso ripudiare l’istinto animale che ho quando ti vedo, quinti ti dico per me vali”.