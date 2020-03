Rudy Zerbi svela quello che ha fatto Valentin a telecamere spente: “Ma siamo fuori di testa?”

Come già sappiamo durante l’ultima puntata andata in onda di Amici 19, Valentin è stato ‘cacciato’ da Maria De Filippi che non gli ha permesso neanche di sfidarsi con l’altro ragazzo a rischio eliminazione, Jacopo.

La motivazione è perché il ballerino (poco prima di iniziare la sfida) ha dichiarato che a prescindere dall’esito si sarebbe ritirato dal gioco, facendo arrabbiare la conduttrice.

Durante la puntata giornaliera del daytime, Rudy Zerbi ha svelato cosa ha fatto Valentin al termine della puntata, quando ormai le telecamere erano spente.

“Valentin senza troppi giri di parole ha detto che Jacopo è un incapace poi fa il discorso morale, si autoelimina perché dichiara: “lo comunque vada che vinca o che perda mi autoelimino, me ne vado“, fa tutta la scena e poi a telecamere spente viene a chiedere i soldi del premio dello sponsor? Ragazzi ma siamo fuori di testa completamente!”

Il discorso poi è stato interrotto e non sappiamo se Valentin alla fine si è preso o no i soldi dello sponsor.

Nel dubbio, la soap continua…

