Rudy Zerbi minacciato a Tu Si Que Vales: “Ti spacco la faccia” – VIDEO

Ieri sera a Tu Si Que Vales è tornata una vecchia conoscenza, Vincenzo De Santis e anche questa volta è scattata una discussione con Rudy Zerbi. Il giudice dello show ha attaccato il concorrente per come ha cantato ‘Io Che Non Vivo Senza Te‘.

L’uomo rivolgendosi ai giudici ha dato di matto e ha minacciato Rudy, dicendo di volergli spaccare la faccia.

“Ascoltami, tu ce l’hai proprio con me. Io giro il mondo e tu? Tu stai lì seduto. Io sono meglio di te. canto nei migliori locali, cose che tu puoi solo sognare. E adesso non mi fare inca**are. Io ho cantato una canzone benissimo. Tu non sei musicista e non sai proprio niente.

Usciamo fuori che ti faccio vedere. Tu non comandi un ca**o. E non ti far trovare per la strada. Senti ora vengo lì e ti spacco la faccia. Ma vai a fare in cu**.”