RuPaul’s Drag Race diventa Celebrity e torneranno molte vincitrici

Se in Italia siamo ormai abituati ai vari reality show riproposti in salsa vip (Grande Fratello Vip, Temptation Island Vip, Celebrity Masterchef ed Amici Celebrities), negli Stati Uniti d’America quando RuPaul ha annunciato la versione ‘Celebrity’ del proprio reality ha lasciato tutti sotto choc.



Dal prossimo anno, infatti, RuPaul debutterà con RuPaul’s Celebrity Drag Race che non ha niente a che fare con la versione All Stars che vede in gara semplicemente delle ex concorrenti. In RuPaul’s Celebrity Drag Race scenderanno infatti in pista delle celebrità a tutti gli effetti (che fanno altro di lavoro) che si trasformeranno in drag.

Ogni episodio ruoterà attorno alla trasformazione in drag di tre celebrità supportate da ex Queens di RuPaul’s Drag Race. Al termine della trasformazione ogni concorrente in gara si esibirà in playback per il titolo di America’s Next Celebrity Drag Superstar.

E se il cast delle celebrities è tutt’ora sconosciuto sono già noti i nomi delle dodici drag queen che aiuteranno i vip con il trucco ed il parrucco, fra cui molte vincitrici: torneranno Alyssa Edwards, Asia O’Hara, Bob The Drag Queen (vincitrice della stagione 8), Kim Chi (quella che doveva vincere la stagione 8), Monet X Change (vincitrice di All Stars 4), Monique Heart, Nina West, Trinity The Tuck (vincitrice di All Stars 4), Trixie Mattel (vincitrice di All Stars 3) e Vanessa Vanjie Mateo.