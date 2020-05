Storico volto di RuPaul dice addio al suo personaggio: “Non sarò più quella drag queen”

Quando ha partecipato a RuPaul’s Drag Race nel 2011 durante la quarta edizione Phi Phi O’Hara era una showgirl super femminile, mentre un po’ di anni dopo – quando si è presentata a RuPaul’s Drag Race All Stars 2 – ha mostrato il suo lato trasformista. Ora a Jaremi Carey il personaggio di Phi Phi O’Hara sta stretto, per questo motivo ha deciso di dirle ufficialmente addio.

Insomma, la mia amata Phi Phi O’Hara non esiste più.



Jaremi Carey continuerà a fare i suoi show ed i suoi trasformismi presentandosi al grande pubblico col suo nome di battesimo. Come ha confessato su Instagram, infatti, “non ho più bisogno del nome Phi Phi per fare la mia arte, ora sono pronto al 100% a portarla avanti con il mio nome; continuerò convention, tournée, cosplay e trucco a prescindere: non ho più bisogno di Phi Phi per farlo“.

Anche i suoi social network ora sono tutti col suo vero nome.

Una decisione drastica ma che merita il pieno supporto.

I get asked daily about “Phi Phi”…..so here are my thoughts and plans. -xxoo J pic.twitter.com/zNZjKufbSY — Hi! I’m Jaremi! (@PhiPhiOhara) May 23, 2020