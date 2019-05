RuPaul’s Drag Race 11: ecco chi ha vinto

Ieri sera negli Stati Uniti d’America è andata in onda la finale dell’undicesima edizione di RuPaul’s Drag Race (in Italia sarà caricata sulla piattaforma Netflix fra esattamente una settimana, il prossimo 6 giugno), che ha visto l’incoronazione di… Ivy Oddly!

Una vittoria un po’ a sorpresa dato che davo per scontata l’incoronazione di Brooke Lynn Hytes che nel reality show ha trovato anche l’amore con Vanessa Vanjie Mateo, regalandoci quella che è a tutti gli effetti la prima coppia nata durante le registrazioni.

Ivy Oddly ha vinto scontrandosi proprio con Brooke Lynn Hytes in un epico lipsync a distanza di settimane da quello che le vide una contro l’altra nella puntata dello Snatch Game. In quell’occasione RuPaul salvò entrambe, in questa fortunatamente ha scelto. Un’altra vittoria di coppia come nella quarta stagione di All Stars non l’avrei sopportata.

Il mio cuoricino avrebbe preferito vedere la Queen Of The North con la corona in testa, ma ammetto di non aver ancora visto questo episodio, quindi magari Ivy la vittoria se l’è davvero meritata.

Al secolo Gregory D’Waine, 30 anni, Ivy Oddly è la prima drag queen di Denver a vincere la competizione. Il titolo di Miss Congeniality è invece andato a Nina West.

Who’s ready for tonight?! Watch as the eliminated Queens of Season 11 serve lewks on the runway of the #DragRace Grand Finale! 👑 Don’t miss the extravaganza TONIGHT at 9/8c on @VH1! 🏁💋 pic.twitter.com/MXh3WM4Gvr — RuPaul’s Drag Race (@RuPaulsDragRace) 30 maggio 2019

Condragulations @NinaWest on Miss Congeniality!!! Shine on Pride of Season 11!! 🏳️‍🌈 #DragRace pic.twitter.com/Q1HEUypAly — RuPaul’s Drag Race (@RuPaulsDragRace) 31 maggio 2019