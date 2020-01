RuPaul’s Drag Race 12: svelato il cast della nuova stagione

RuPaul’s Drag Race torna con la stagione 12 dal prossimo 24 febbraio.

Ad annunciarlo è stata RuPaul sui social svelando il nuovo cast composto da 13 regine.

Fra la serie di Netflix Aj And The Queen, la versione britannica di RuPaul’s Drag Race (già confermata per il secondo anno consecutivo) e la quinta stagione di All Stars, RuPaul si è confermata essere una vera drag queen stakanovista.

Nessuna come lei.



Non vedo l’ora di vedere la Season 12. Qual è la vostra regina preferita?

RuPaul’s Drag Race 12 | Cast

Aiden Zhane

Brita

Crystal Methyd

Dahlia Sin

Gigi Goode

Heidi N Closet

Jackie Cox

Jaida Essence Hall

Jan

Nicki Doll

Rock M. Sakura

Sherry Pie

Widow Von’Du

I pledge allegiance to the drag… 🇺🇸🏳️‍🌈 #DragRace S12 premieres FRI 2/28 at 8/7c on @VH1! 🏁💋 pic.twitter.com/ZC7w13GzRI — RuPaul’s Drag Race (@RuPaulsDragRace) January 23, 2020