RuPaul’s Drag Race All Stars 5: il cast ufficiale

A distanza di un anno esatto dall’annuncio del cast in via ufficiosa, ecco arrivare anche l’annuncio ufficiale direttamente dai social di RuPaul’s Drag Race e beh, come è possibile constatare nessun nome è cambiato.

Al capezzale di RuPaul sono infatti tornare 10 drag queen del passato direttamente da sei stagioni diverse (nel dettaglio ci sono rappresentanti delle stagioni 1, 2, 3, 8, 9 e 10). Personalmente mi ammazza India Ferrah nel cast, ma come disse Manila Luzon di Mimi Imfurst: “someone has to go home first“.

RuPaul’s Drag Race All Stars 5 | Cast

Alexix Mateo (Season 3 / All Stars 1)

Blair St. Clair (Season 10)

Derrick Barry (Season 8)

India Ferrah (Season 3)

Jujubee (Season 2 / All Stars 1)

Mariah (Season 3)

Mayhem Miller (Season 10)

Miz Cracker (Season 10)

Ongina (Season 1)

Shea Coulée (Season 9)