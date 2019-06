RuPaul’s Drag Race All Stars 5 – ecco il cast

RuPaul’s Drag Race – archiviata la Season 11 con la vittoria di chi sappiamo noi – si è già messa in moto per la realizzazione della quinta edizione di All Stars.

La quinta stagione di All Stars la stanno registrando proprio in queste settimane ed al contrario di quella dello scorso anno (che vide nel cast Monique Heart e Monet X Change della Season 10), non avrà nel cast nessuna drag queen della Season 11 appena conclusa.

Al capezzale di RuPaul sono infatti tornare 10 drag queen del passato direttamente da sei stagioni diverse (nel dettaglio ci sono rappresentanti delle stagioni 1, 2, 3, 8, 9 e 10). Personalmente mi ammazza India Ferrah nel cast, ma come disse Manila Luzon di Mimi Imfurst: “someone has to go home first“.

RuPaul’s Drag Race All Stars 5 | Cast

Alexix Mateo (Season 3 / All Stars 1)

Blair St. Clair (Season 10)

Derrick Barry (Season 8)

India Ferrah (Season 3)

Jujubee (Season 2 / All Stars 1)

Mariah (Season 3)

Mayhem Miller (Season 10)

Miz Cracker (Season 10)

Ongina (Season 1)

Shea Coulée (Season 9)