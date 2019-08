RuPaul’s Drag Race UK: svelato il cast della prima stagione

RuPaul’s Drag Race sbarca anche in Gran Bretagna e dopo aver eletto negli Stati Uniti d’America la vincitrice dell’undicesima stagione, RuPaul è volata anche a Londra per registrare la prima stagione della versione inglese dello show.

Oltre RuPaul in giuria ci saranno Michelle Visage (famosissima in UK per aver partecipato al Celebrity Big Brother) ed i conduttori Graham Norton e Alan Carr, più varie celebrità a rotazione.

Il cast – composto da sole 10 drag queen – vede per la prima volta in gara una concorrente nata negli anni duemila: sto parlando si Scaredy Kat che ha solo 19 anni. In America vi ricordo che si diventa maggiorenni a 21 anni e nessuna al di sotto di quella età può partecipare.

Ecco il cast di RuPaul’s Drag Race Uk:

Baga Chipz

Blu Hydrangea

Cheryl Hole

Crystal

Divina De Campo

Gothy Kendoll

Scaredy Kat

Sum Ting Wong

Vinegar Strokes

The Vivienne