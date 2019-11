RuPaul’s Drag Race Uk: ecco chi ha vinto e la classifica completa

RuPaul’s Drag Race Uk ha la sua prima vincitrice e se non volete spoiler perché diavolo avete aperto l’articolo?



A trionfare su tutte è stata The Vivienne, al secolo James Lee Williams, di Liverpool.

The Vivienne ha sconfitto in finale Baga Chipz (che si è classifica terza) e Divina De Campo (medaglia d’argento).

La finale si è svolta nello studio (proprio come nelle vecchie stagioni americane di RuPaul’s Drag Race) ed ha visto una prima sfida sulle note di Rock It (To The Moon) di RuPaul ed una seconda sulle note di I Am Your Man degli Wham!.

The Vivienne ha ringraziato tutti (“E’ stato assolutamente grandioso, è stato fantastico, grazie“) scimmiottando la voce di Donald Trump, personaggio proposto durante il gioco dello Snatch Game.

👑 YOUR QUEEN HAS BEEN CROWNED!!!! 👑 Spoilers coming as we reveal the UK’s first Drag Race Superstar in 5, 4, 3, 2, 1… 🏆#DragRaceUK pic.twitter.com/88aU5OK7Mw — RuPaul’s Drag Race UK (@dragraceukbbc) November 21, 2019



Visualizza questo post su Instagram NO COLLUSION! With Russia or CHIIIIINAAA Un post condiviso da THE Vivienne (@thevivienne_) in data: 25 Ott 2019 alle ore 7:32 PDT

RuPaul’s Drag Race Uk | Classifica Completa

1) The Vivienne

2) Divina De Campo

3) Baga Chipz

4) Cheryl Hole

5) Blu Hydrangea

6) Crystal

7) Sum Ting Wong

8) Vinegar Strokes

9) Scaredy Kat

10) Gothy Kendoll