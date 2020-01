“Sailor Moon fa diventare femminucce i maschietti, alcuni di loro finiscono in psicoterapia” – parla una psicologa

Nelle ultime 24 ore è diventato virale un articolo apparso nel 1997 sul settimanale Oggi. All’epoca la famosa psicologa Vera Slepoj mise in guardia tutti i genitori d’Italia da una pericolosissima biondina munita di strane armi e vestita in modo bizzarro. Con chi ce l’aveva Vera? Con Sailor Moon!



La colpa della guerriera che veste alla marinara sarebbe quella di aver trasformato in femminucce i maschietti che hanno osato guardarla.



“Sailor Moon disturba lo sviluppo sessuale dei bambini. Questa è una eroina dotata di una grande forza, una donna che comanda. E’ un personaggio molto ambiguo, con tratti maschili. Tutto ciò crea disturbi nei bambini, li confonde proprio in un’eta’ in cui hanno un grande bisogno di modelli da imitare, soprattutto dal punto di vista sessuale di cui non sanno nulla. Seguire questa eroina può essere pericoloso per i più piccoli. Ci sono casi di maschietti in psicoterapia perché si atteggiavano come lei. Abbiamo avuto alcuni casi di bambini con problemi di femminilizzazione. Bambini molto confusi che, addirittura, desideravano indossare gli abiti e portare i gadget di ‘Sailor Moon’ tutti in vendita. Per me è importante soprattutto evitare il passaggio ossessivo di un cartone animato come questo in Tv, perché é soprattutto la quantità che porta ad una clonazione della personalità”.

Ma purtroppo non si tratta di uno scherzo o un articolo fake, anche la pagina Wikipedia di Vera Slepoj riporta questa polemica.

“Nel 1997 divenne celebre per una polemica contro il famoso anime Sailor Moon: la Slepoj sostenne che la quinta serie del celebre cartone animato sarebbe stata in grado di compromettere seriamente l’identità sessuale dei bambini maschi.

L’accusa era basata sulla segnalazione di alcuni genitori, i cui figli maschi, appassionati del cartone, sarebbero giunti a identificarsi con la protagonista.Successivamente la polemica riguardò anche la presenza delle Sailor Starlights, guerriere che, quando non combattono, sono dei ragazzi in tutto e per tutto.

In conseguenza alle polemiche, la serie di Sailor Moon, già riadattata, fu ancor più modificata: in video, con vistosi fermi immagine e rimontaggi delle scene, e ancora di più nei dialoghi”.

E io che pensavo che nel mio caso fosse tutta colpa delle Spice Girls, della Cuccarini e di Britney Spears.

Scherzi a parte, è bello vedere quanto la società sia andata avanti. Oggi un settimanale ci penserebbe 100 volte prima di pubblicare un articolo del genere.

