Salerno: nota birreria contro un utente: “Fro***o di m**a”

La tv è un fortissimo mezzo di comunicazione ed ogni messaggio veicolato dal tubo catodico ha un eco maggiore rispetto ad esempio ad un post su Facebook, per questo motivo Povia – che fino a ieri abbiamo snobbato nonostante i suoi molteplici post di dubbio gusto sui social – oggi è di nuovo sulla bocca di tutti.

Il cantante infatti – dopo una dimenticabile intervista a Vieni da Me – se n’è uscito con la classica frecciatina sui gay per ottenere probabilmente un po’ di attenzioni dato che, come annunciato su Instagram fra una storia e l’altra, sta lavorando al nuovo album. I suoi 16 fan in tutta Italia non stanno più nella pelle.

A cavalcare l’onda dell’indignazione è stato (ma va) lo stesso Povia, attirando nel suo profilo una marea di omofobi che si rispecchiano nelle dichiarazioni del cantante.

Fra i tanti anche il profilo ufficiale di una nota birreria e hamburgeria di Scario (Salerno) che sotto all’ultimo post Instagram di Povia s’è scagliato contro un utente appellandolo come un “froc*azzo di mer*a” che deve “prenderlo nel c**o”.

Ovviamente non farò il nome del locale perché non ho intenzione di fargli pubblicità (i commenti ovviamente sono tutt’ora presenti nel post di Povia), ma se siete di Salerno ed avete voglia di una birra, prima di scegliere dove andare pensateci due volte.