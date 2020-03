Salta un pezzo del GF Vip, i concorrenti pregano per le vittime del CoronaVirus e la Marini pensa che chiuda il programma

Nonostante l’emergenza sanitaria legata alla pandemia del CoronaVirus, Mediaset ha deciso di non cancellare il GF Vip. La scelta dell’azienda è stata presa bene dal pubblico, che in questo momento ha bisogno anche di programmi più leggeri e non solo di tg e informazione. I concorrenti del reality adesso che sono stati messi al corrente di quello che sta passando il nostro paese, hanno deciso di dedicare delle preghiere alle vittime del virus e a chi lo sta combattendo.

“A tutte quelle persone che lavorano in ospedale e sono dei piccoli grandi eroi”, ha detto Adriana Volpe.

“A loro va il nostro abbraccio e il nostro ringraziamento”, ha aggiunto Fabio Testi, che poi ha rivolto un pensiero anche a tutti i “volontari che alleviano le sofferenze e a tutti coloro che stanno affrontando momenti di difficoltà“.

Ieri gli autori hanno parlato con i vipponi, rivelando loro che in giornata sarebbe arrivato un comunicato importante. Il comunicato però non è arrivato e i concorrenti hanno iniziato a farsi mille domande. Valeria Marini ha pensato addirittura alla chiusura del programma.

“Magari chiudono la trasmissione. […] Dico, magari nell’ipotesi che ci vogliono avvisare che…oppure che le cose stanno, potrebbe essere anche che…però almeno dire ‘state tranquilli è una cosa buona’. Io parlo perché… perché forse non lo possono ancora dire”.

Antonio Zequila ha cercato di tranquillizzarla.

“Amore se non te lo dicono, significa che il livello non è superato, altrimenti ce lo direbbero. Capisci? Qui siamo tutti esseri umani”.

Come se non bastasse ieri mattina è stata cancellata la ‘regia 2’ del live della casa e la cosa ha fatto infuriare gli spettatori che seguono il GF Vip dal web. Ovviamente non è una bella notizia, ma in un panorama televisivo come quello di questa settimana dobbiamo ringraziare il cielo che il reality di Canale 5 sia ancora in onda. Non lamentiamoci ragazzi.

Cmnque oggi è stata 1 giornata stranissima.

Loro particolarmente scazzati.

Una regia che salta e poi viene cancellata.

Un comunicato che viene spostato (evidentemente nn riguardava aggiornamenti video sul corona) Lo “shó mast gó” ma ‘nse sa ‘ndo va #gfvip — Antonio Luzzi (@ThisManIsNo1) March 13, 2020

Ed è iniziata un pò prima con Fernanda che camminava avanti e indietro nervosa e Valeria ipotizzava su cosa potesse riguardare il comunicato dicendo “magari chiudono il programma” e Fernanda “l’ultimo dei miei problemi sarebbe la chiusura” #gfvip — Catia🎈 (@catiuz92) March 13, 2020