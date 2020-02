Salvo Veneziano attacca duramente il GF Vip e rivela cosa è successo in camerino con Signorini

Salvo Veneziano dai suoi profili social nelle scorse settimane ha attaccato più volte Alfonso Signorini e il GF Vip. Il gieffino ieri è stato ospite di Giada Di Miceli a Radio Radio, nella trasmissione Non Succederà Più ed è tornato a parlare della sua esclusione dal reality di Canale 5.

Sono entrato con lo stesso spirito del GF del 2000, risultato? Condannato a morte. Stesse battute goliardiche, stessa energia, stesso carattere, stesso tutto. Le uniche differenze sono tempi diversi, finti moralisti e soprattutto un programma che non è più un reality. Il pubblico e sovrano. Il GF Vip è diventato una barzelletta”.

Se hanno squalificato me, dovevano farlo anche con Antonio Zequila che ha detto ‘io pis**o nella bocca di Patrick’.

Il pizzaiolo siciliano ha anche fatto una rivelazione su Alfonso Signorini.

Poi ci siamo visti nel camerino, ci siamo abbracciati e abbiamo quasi pianto insieme. Però dopo cavolo, Pupo mi difende e tu dici ‘quello che ha detto Salvo crea violenza sulle donne’. Non lo sto più capendo Alfonso, una settimana dice una cosa, la settimana dopo un’altra. Su alcuni personaggi vede delle iperbole, su di me vede femminicidio e centro sociale”.

“Prima di entrare in studio ci siamo incontrati io e Signorini. Lui mi ha detto ‘Non ti preoccupare sono 20 anni che ti conosciamo, sappiamo che sei una bravissima persona. Adesso cerchiamo di calmare le acque e far capire a tutti che sei una brava persona’. La settimana dopo ha accostato il mio nome alla violenza sulle donne.

Capisco la rabbia e la delusione per aver fatto uno scivolone che gli è costato la squalifica, ma BASTA.

In seguito al brutto episodio che ha portato alla squalifica di Salvo, Grande Fratello ha deciso di dare agli ex gieffini la possibilità di confrontarsi personalmente con storie di donne in un centro antiviolenza. #GFVIP pic.twitter.com/VG5h4tbSn9

— Grande Fratello (@GrandeFratello) January 17, 2020