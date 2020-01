Salvo Veneziano ancora contro Signorini, il nuovo attacco

Qualche giorno fa Salvo Veneziano ha attaccato pubblicamente Alfonso Signorini per un termine che il conduttore avrebbe usato in diretta al GF Vip. L’ex gieffino ha anche paragonato le parole di Barbara Alberti su Pasquale Laricchia alle sue su Elisa De Panicis.

Ieri sera mentre su Canale 5 andava in onda il Grande Fratello 4, il pizzaiolo siciliano è tornato ad attaccare il conduttore. Nello specifico l’ex gieffino ha condannato gli insulti che Zequila ha rivolto a Valeria Marini e si è lamentato del fatto che Alfonso non ha preso provvedimenti seri verso Er Mutanda.

“Bello vedere ridere Alfonso Signorini mentre parla con Antonio Zechila che da della cessa a Valeria Marini. Ho notato che la violenza verbale sulle donne questa sera non ha peso.. Complimenti… Io descritto come un mostro. Praticamente 2 pesi 2 misure.

Ingiustizia. Pretendo le stesse misure usate per me pure per gli altri”.