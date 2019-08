Samara: decine di persone travestite dalla bambina di The Ring terrorizzano Catania e altre città del sud – tutti i video

Vi ricordate all’assurda moda americana di travestirsi da clown per terrorizzare i bambini? Bene, in Italia (per adesso solo al sud) in questi giorni sta accendendo una cosa simile, solo che a spaventare le persone non sono dei pagliacci inquietanti, ma Samara, la protagonista di The Ring.

Se in alcuni casi questi scherzi hanno spaventato qualche ragazzino e ne hanno fatti divertire altri, c’è invece a chi è andata male. Una Samara a Catania e una ad Afragola sono state picchiate, mentre una a Napoli ha importunato una prostituta ed è scattata subito una rissa.

“Lo “scherzo” però non viene percepito da tutti nella stessa maniera. – si legge su Catania Today – infatti nella serata di ieri la nostra “Samara” rischia il linciaggio proprio a Librino, dove tutto è iniziato.” “Incredibile episodio quello accaduto al Rione Salicelle di Afragola. – riporta Fan Page – Una ragazza si è travestita da Samara, il popolare personaggio della saga cinematografica “The Ring”, girando in strada e facendo spaventare alcuni passanti. Fin quando, però, non si è imbattuta in un gruppo di ragazzi, i quali non hanno preso benissimo lo scherzo e l’hanno picchiata.”

Mi auguro vivamente che queste orrende Samara non arrivino anche a Prato e Firenze…



Luigi Mastroianni spiega cosa sta succedendo in queste notti a Catania e in altre città! 😂✈️

E Samara di The Ring muta! 👻 pic.twitter.com/qKQdDuBGov — {[(MANUEL)]} Ⓜ️ (@Manuel_Real_Off) August 29, 2019