Same sex dance a Ballando con le Stelle Ucraina (ma non è come sembra) – la reazione del pubblico

Entusiasmo sui forum e sui social al grido di ‘Same sex dance a Strictly Come Dancing Ukraine’ (Ballando con le Stelle ucraino per intenderci). Nell’ultima puntata dello show c’è stato un cambio di coppie e Vladimir Ostapchuk ha ballato con il maestro Aleksandr Prokhorov. I due hanno eseguito una splendida coreografia sulla magnifica Human di Rag’n’Bone Man.

Tutto molto bello, se non fosse che quella portata in scena era una lotta tra due cavalieri per conquistare il cuore della regina che li stava osservando da lontano. Alla fine del ballo infatti, Vladimir sconfigge il rivale in amore, lo uccide e corre dalla bella regina.

Insomma, same sex dance sì, ma ricordando ai telespettatori che ‘etero è bello’ e che il contatto tra due uomini era necessario ed era una lotta per arrivare da una donna. Quindi sarò puntiglioso io, ma aspetterei a tirare fuori gli striscioni rainbow.

In tutto questo però una nota positiva c’è: la reazione del pubblico. I commenti su You Tube sono praticamente tutti positivi.

“Alzo le mani! Com’è bello il corpo maschile in mostra. E poi la voce di Laud che adoro. Che danza! Loro dovrebbero fare copia fissa”

“I due uomini più belli dello show sono stati accoppiati e hanno ballato insieme. È questa la mia fantasia o realtà erotica? Pizzicami”

“Bellissimo. Questo è stato un bel numero, molto caldo, davvero molto, molto caldo”

“L’esibizione tra due uomini è stata bellissima. Forse il pezzo più bello della stagione”

“Questa coreografia è stata potente e molto sensuale”

“Sono stupita di come un uomo è riuscito ad esaltare il suo talento, con l’altra ballerina non era successo”

“Non avrei mai pensato che mi sarebbe piaciuta una danza tra due maschi. Invece è stato spettacolare”

“Miglior passo a due della stagione”

“Ho bisogno di una fan fiction su loro due! Ma senza Katerina sul trono”

“Secondo em devono continuare a ballare insieme”

“Dannazione. Sì, hanno DANZATO PERFETTAMENTE! Il migliore che abbia mai visto! Questo è fantastico! Affascinante! Uno spettacolo per gli occhi! Nessuna parola per descriverlo”

Same sex dance di Vladimir Ostapchuk e Aleksandr Prokhorov, il video.

Ukraine’s #Strictly featured Vladimir Ostapchuk dancing with Sasha Prohor over the weekend. *stares at BBC* pic.twitter.com/JzjkwXA4OF — Ryan Love (@RyanJL) October 7, 2019

In tema di same sex dance, questo è uno degli esempi televisivi più belli.