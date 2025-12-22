Le voci su Samira Lu diventano ingestibili, adesso è Pier SIlvio Berlusconi a parlare | La sua reazione scatena un’altra ondata

La verità di Samira Lui e il consiglio inatteso

Per la prima volta, la stessa Samira Lui ha scelto di fare chiarezza su queste persistenti indiscrezioni. Nel corso di un’intervista rilasciata al settimanale Chi, il giornalista Vittorio Palmieri le ha posto una domanda diretta proprio in merito alla sua possibile presenza a Sanremo. Prima di ciò, aveva ricordato le dichiarazioni di Pier Silvio Berlusconi, amministratore delegato di Mediaset, rilasciate durante la tradizionale cena di Natale con i giornalisti. In quell’occasione, Berlusconi aveva specificato che non vi era stata alcuna richiesta ufficiale da parte della Rai e, aspetto ancora più rilevante, aveva consigliato prudenza alla giovane conduttrice. Questa mossa, insolita per un dirigente di tale calibro che di solito non si esprime su questioni personali dei suoi talenti, ha evidenziato un’attenzione particolare verso Samira Lui e il suo percorso professionale.

La risposta della diretta interessata è stata categorica e senza giri di parole. “È la verità, non ho avuto alcun contatto”, ha affermato la modella, confermando in toto quanto precedentemente dichiarato dall’ad Mediaset. Poi, con un sorriso che ha dissipato ogni dubbio sul suo stato d’animo, ha aggiunto una frase che ha sigillato la questione: “Il mio Sanremo adesso è La Ruota della Fortuna, quella è la mia scalinata”. Queste parole sembrano chiudere definitivamente, almeno per il momento, la porta a un imminente debutto sul palco dell’Ariston, rendendo la sua assenza dal Festival una certezza quasi inoppugnabile per le prossime edizioni. L’affermazione sottintende una piena consapevolezza e gratitudine per il successo attuale, preferendo consolidare la propria posizione dove ha trovato la sua affermazione.

Tra tensioni Rai-Mediaset e futuro televisivo

Le dichiarazioni di Samira Lui non solo trovano conferma nelle parole di Pier Silvio Berlusconi, ma si inseriscono anche in un contesto più ampio di rapporti tutt’altro che idilliaci tra Rai e Mediaset. Un recente retroscena riportato da Il Messaggero ha evidenziato come la “strada che porta a Samira Lui, il volto femminile de La Ruota della Fortuna”, sia decisamente “in salita”. La fonte ha sottolineato come il clima di non serenità tra le due principali aziende televisive italiane renda estremamente difficile immaginare un “prestito” della Lui alla Rai, anche solo per un breve periodo come quello del Festival di Sanremo.

Secondo quanto riferito, la “pax con la Rai” sarebbe “finita già da un pezzo”, e Mediaset starebbe pianificando una potente controprogrammazione in concomitanza con la settimana del Festival. Questa strategia includerebbe la messa in onda, proprio nei giorni caldi di Sanremo, del quiz condotto su Canale 5 da Gerry Scotti. Uno scenario che, se confermato, rappresenterebbe un problema in più da risolvere per il prossimo direttore artistico, Carlo Conti, e per la Rai stessa. Questo contesto rafforza ulteriormente l’idea di una Samira Lui saldamente legata al suo presente televisivo e a Mediaset, la rete che ha saputo valorizzarla e farla emergere. La Ruota della Fortuna è diventata, di fatto, il vero palcoscenico della sua ascesa, un trampolino di lancio che, per ora, la tiene ancorata ai successi attuali piuttosto che proiettata verso incertezze future. La sua scelta, o meglio la strategia delineata per lei, appare quindi prudente e mirata a consolidare una carriera già brillante.