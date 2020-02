Sandra Milo cade in diretta da Marco Liorni (VIDEO)

Sandra Milo è caduta in diretta durante la puntata odierna di Italia Sì di Marco Liorni e per fortuna – nonostante sia alla soglia dei 90 anni – non si è fatta male, ma anzi: si è rialzata come se nulla fosse successo.

A confermalo è stato poi anche Marco Liorni su Twitter:

“Un piccolo incidente per Sandra Milo, per fortuna senza nessuna conseguenza. Grande Sandra, sei una roccia!”.

Sandra Milo era ospite insieme alle Karma B, duo drag romano famosissimo nel mondo LGBT.

Un piccolo incidente per Sandra Milo per fortuna senza nessuna conseguenza… Grande Sandra, sei una roccia! ❤️ #ItaliaSì pic.twitter.com/9zTk6JuZJr — marco liorni (@marcoliorni) February 29, 2020