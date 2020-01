Sanremo 2020: Amadeus svela i nomi di altri 2 big in gara e i titoli di tutte le canzoni

Lo scorso 30 dicembre il settimanale Chi ha svelato in anteprima i 22 big in gara a Sanremo 2020, bruciando l’esclusiva di Amadeus. Il conduttore Rai si è trovato costretto a confermare quella lista in un’intervista rilasciata a La Repubblica. Oggi però è arrivata una sorpresa, i cantanti in gara al Festival infatti non sono 22, ma 24 e i 2 nuovi big Amadeus li ha svelati nel suo programma, I Soliti Ignoti.

I 24 artisti in gara e i titoli dei brani.

– Achille Lauro, Me ne frego

– Alberto Urso, Il sole a est

– Anastasio, Rosso di rabbia

– Bugo e Morgan, Sincero

– Diodato, Fai rumore

– Elettra Lamborghini, Musica (E il resto scompare)

– Elodie, Andromeda

– Enrico Nigiotti, Baciami adesso

– Francesco Gabbani, Viceversa

– Giordana Angi, Come mia madre

– Irene Grandi, Finalmente io

– Junior Cally, No grazie

– Le Vibrazioni, Dov’è

– Levante, Tiki Bom Bom

– Marco Masini, Il confronto

– Michele Zarrillo, Nell’estasi o nel fango

– Paolo Jannacci, Voglio parlarti adesso

– Piero Pelù, Gigante

– Pinguini Tattici Nucleari, Ringo Starr

– Rancore, Eden

– Raphael Gualazzi, Carioca

– Riki, Lo sappiamo entrambi

– Rita Pavone, Niente (Resilienza 74)

– Tosca, Ho amato tutto

#Amadeus in collegamento con il Tg1 annuncia che i Big saranno 24 #ISolitiIgnoti #Sanremo2020 — Andrea Conti (@IlContiAndrea) January 6, 2020