Sanremo 2020: Amadeus conferma Tiziano Ferro, poi parla di Benigni, Fiorello e Jovanotti

Tiziano Ferro al Festival di Sanremo 2020 ci sarà e non si limiterà a fare l’ospite d’onore, bensì affiancherà Amadeus durante tutte e cinque le serate.

Una sorta di co-conduttore canterino, quindi.

A confermare la sua presenza è stato proprio Amadeus fra le colonne di AdnKronos:

Amadeus ne ha approfittato anche per parlare di Roberto Benigni, Fiorello e Jovanotti:

“Roberto Benigni sarà libero di fare quel che vuole. Fiorello? Sono sicuro che Fiorello ci sarà perché è un fratello ed era quasi più preoccupato lui di me che al festival vada tutto bene. Lo incontrerò dopo le vacanze, gli dirò che tipo di racconto del festival stiamo mettendo in piedi e lui deciderà cosa fare e quando. Io so che lui sta pensando a delle sorprese e, siccome io amo l’imprevedibilità, sono felice e sono sicuro che lui non mi dirà tutto. Ma appunto non so quante sere ci sarà e cosa accadrà. Può essere tutto. È ovvio che se fosse per me mi legherei Fiorello al piede tutta la settimana”.