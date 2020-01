Sanremo 2020: Amadeus torna a parlare di Madonna e Lady Gaga

Ormai di questo Festival di Sanremo 2020 sappiamo quasi tutto, sono stati confermati i 22 big in gara, così come la presenza fissa di Tiziano Ferro. Quello che ancora non è sicuro è chi salirà sul palco dell’Ariston in qualità di superospite.

Lo scorso settembre in diretta su Radio 2 Amadeus ha svelato che gli sarebbe piaciuto avere Gaga come ospite.

“Lady Gaga o Madonna come ospiti? Ragazzi io voto per Lady Gaga. Lady Gaga è un’attrice fantastica, cantante stupenda, musicista straordinaria. Madonna, per carità di Dio. Madonna però ha fatto il suo tempo. Nulla da dirle, ma c’è già stata a Sanremo Madonna. Se non sbaglio fu cacciata via da Raimondo Vianello.”

A spegnere le speranza dei Little Monster è arrivato Gabriele Parpiglia.

“Lady Gaga è saltata ufficialmente per questioni economiche. Per Bradley Cooper c’è una trattativa ma è difficilissimo. Potrebbe esserci Meryl Streep”.

Adesso però Amadeus è tornato a parlare della possibilità che Gaga arrivi a Sanremo.

“Si era parlato di Madonna come superospite, è vero. Il fatto è che in quei giorni dovrebbe essere impegnata con il suo tour. – ha dichiarato Amadeus a La Repubblica – Mi piacerebbe anche Lady Gaga: un nome internazionale sarebbe sufficiente, di questi tempi”.

Onestamente ho seri dubbi che Amadeus riuscirà a far sborsare alla Rai la cifra per aggiudicarsi Gaga. Anche se è vero che visto che è così fiera di essere “italian” la Germanotta potrebbe abbassare il tiro.

Gaga non fare la sborona o la prossima volta che parlerai delle tue origini italiane…



Madonna è giustificata, visto che nella prima settimana di febbraio è impegnata con il Madame X Tour a Londra.

Apparently Lady Gaga is set to perform at Sanremo Festival in February. It is a song contest for Eurovision in Italia. pic.twitter.com/7R5IspyRCH — Lady Gaga Latest News (@gaga_latest) November 30, 2019