Sanremo 2020: Amadeus infrange una promessa ed una cantante si arrabbia

Amadeus circa un anno fa, al termine della seconda edizione di Ora O Mai Più, aveva annunciato che gli sarebbe piaciuto vedere i vincitori del suo programma sul palco del Festival di Sanremo.

Chiacchiere che tali sono restate perché nel cast del prossimo Festival di Sanremo non ci saranno né Lisa, né Paolo Vallesi, ovvero i due vincitori di Ora O Mai Più. E se del cantautore toscano non abbiamo notizie (magari non ha proposto nessun brano alla commissione), Lisa è stata deliberatamente esclusa.

Aveva scritto Lisa su Twitter qualche settimana fa, aggiungendo un altro sfogo:

“Ci sono rimasta male, non ho trovato continuità con quelle che erano le sue parole (…) Sono rimasta perplessa quando ho letto il messaggio di Amadeus. Se un brano non ti piace, dici non mi piace, fa ca*are, non è un brano da Sanremo. Invece no, ha detto che è un brano interessante. La prossima volta presenterò un brano di merda così magari le cose cambiano. Io nemmeno volevo presentarmi a questo Festival, i fan mi hanno chiesto di farlo anche per le dichiarazioni rilasciate da Amadeus, che voleva vedere i vincitori di Ora o mai più sul palco di Sanremo (…) Mi sono rotta le scatole, non sto zitta, come fanno altri miei colleghi. Non è il doverci essere per forza a Sanremo. Qui c’è qualcos’altro, che non comprendo, non mi piace e non trovo giusto. (…) Voglio combattere contro questo meccanismo atroce, che non capisco. (…) Amadeus mi ha assicurato che è una sua decisione, nessuno decide per lui. Io gli credo e, a maggior ragione, ci rimango male..”.