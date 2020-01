Sanremo 2020: Arisa esclusa “per colpa” di Giordana Angi

Arisa avrebbe voluto tornare in gara al Festival di Sanremo anche quest’anno per rimediare alla brutta esibizione del 2019 (a causa di una febbre altissima), ma purtroppo Amadeus le ha detto di no.

Intervistata dal settimanale Oggi, la cantante ha dichiarato che secondo lei non è stata presa al Festival di Sanremo a causa del tema della sua canzone, troppo simile a quello proposto da Giordana Angi. Entrambe, infatti, hanno proposto ad Amadeus una canzone sulla loro madre.

“Amadeus ha reputato la mia canzone non idonea. Parlava di mia madre e siccome anche quella di Giordana Angi ha lo stesso tema, rischiava di essere un doppione. Mi è dispiaciuto perché per la prima volta presentavo un repertorio mio, ma pazienza. Io mi vivo la vita, sono felicissima. E non ho risentimenti. Ho calcato il palcoscenico dell’Ariston per none volte, vincendone due. Trovo giusto lasciare spazio ad altri e stimo da sempre Amadeus. Gli auguro un grande Sanremo”.

Non tutto il male però vien per nuocere: nonostante sia stata esclusa dalla kermesse canora, Arisa salirà comunque sul palco del Teatro Ariston al fianco di Marco Masini durante la serata dedicata alle cover: i due intoneranno Vacanze Romane dei Matia Bazar.