Sanremo 2020: arriva Belen? La Rodriguez commenta e Amadeus fa chiarezza

Ieri sono stati svelati i primi 4 ospiti del prossimo Festival di Sanremo e oggi Amadeus ha aggiunto qualche dettaglio in più su quello che accadrà all’Ariston a febbraio.

Nei mesi scorsi sono circolati dei rumor secondo i quali Belen Rodriguez avrebbe avuto un ruolo a Sanremo (alcuni parlavano del Dopofestival, altri erano certi sarebbe stata una valletta).

“Voglio scommettere su un volto femminile. Monica Bellucci e Chiara Ferragni? Perché no?

Se è da escludere il ritorno di Belen Rodriguez? Direi di sì. Voglio un Festival imprevedibile. Pieno di sorprese. I partner? Sì, li avrò e saranno residenti: due donne o due donne e un uomo. Non sarà mia moglie. Lei a Sanremo 2020 non farà niente. Sul palco è la mia partner ideale, ma se scegliessi lei si scatenerebbe il finimondo”.

Due settimane fa Belen aveva commentato così il suo possibile ritorno sul palco dell’Ariston:“Sanremo mi spaventa sempre molto, ci sono andata per ben tre volte ed è andata talmente bene che se dovessi tornarci lo vorrei fare con un po’ più di dimestichezza, non mi sento mai pronta per Sanremo”

Sanremo 2020: salta anche Stefano De Martino?

Secondo Spy e Vero il bel ballerino ed Elisabetta Gregoraci avrebbero dovuto condurre il Dopofestival, ma Amadeus ha dichiarato che non ci sarà.

“Se ci sarà il Dopofestival? No. Mi piaceva tanti anni fa, poi mi sono sempre addormentato. Fiorello l’ha trasformato in L’altro Festival per Raiplay, su cui ho deciso di far passare in diretta anche l’incontro giornaliero con la stampa di dirigenti e artisti Rai.”

Niente Dopofestival, quindi niente Stefanone?

Sanremo 2020: Lady Gaga, il sogno di Amadeus.

«Se ho un sogno per questo Festival? Sì, ce l’ho, è un grosso nome, ma non è sempre un nome grosso che ti fa fare centro. Sono le idee».

Il nome è quasi certamente Lady Gaga, visto che il conduttore ha detto più volte che vorrebbe portarla a Sanremo a febbraio.

“Devo dirti la mia su chi vorrei a Sanremo 2020 tra Gaga e Madonna? Ragazzi io voto per Lady Gaga. Lady Gaga è un’attrice fantastica, cantante stupenda, musicista straordinaria. Madonna, per carità di Dio. Madonna però ha fatto il suo tempo. Nulla da dirle, ma c’è già stata a Sanremo Madonna. Se non sbaglio fu cacciata via da Raimondo Vianello.”