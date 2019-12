Festival di Sanremo 2020: Amadeus annuncia i 22 big in gara fra grandi ritorni e debuttanti

Amadeus avrebbe dovuto svelare il cast del Festival di Sanremo 2020 durante una puntata speciale de I Soliti Ignoti, ma il mega spoiler del settimanale Chi lo ha costretto a rivedere le tempistiche ed i modi. Per questo motivo oggi, a sorpresa, ha rivelato a Repubblica i nomi dei 22 big in gara fra grandi ritorni (come Francesco Gabbani, Raphael Gualazzi e Michele Zarrillo) e stravaganti debutti (da Alberto Urso e Giordana Angi di Amici ad Anastasio di X Factor, passando per il trapper Junior Cally che giusto un anno fa inneggiò i suoi followers contro di me) fino ad arrivare al gruppo de I Pinguini Tattici Nucleari ed Elettra Lamborghini.

Festival di Sanremo 2020, il cast

Marco Masini

Elettra Lamborghini

Alberto Urso

Achille Lauro

Anastasio

Morgan con Bugo

Diodato

Elodie

Enrico Nigiotti

Francesco Gabbani

Giordana Angi

Irene Grandi

Le Vibrazioni

Levante

Junior Cally

Michele Zarrillo

Paolo Jannacci

Piero Pelù

I Pinguini Tattici Nucleari

Rancore

Raphael Gualazzi

Riki