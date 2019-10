Sanremo 2020: il cantante squalificato continua a minacciare, poi chiede scusa

Il Festival di Sanremo di Amadeus deve ancora iniziare, ma i Giovani ci hanno già regalato una buona dose di trash.

Tutto è iniziato qualche giorno fa, quando il portale musicale All Music Italia ha segnalato alla Rai tre cantanti che avrebbero infranto il regolamento, presentando a Sanremo Giovani tre brani non inediti. La Rai, dopo i dovuti controlli, ha squalificato i tre artisti, fra cui tale Filippo Ruggieri.

Proprio quest’ultimo, venuto a conoscenza della squalifica, ha inviato dei messaggi minatori al proprietario di All Music Italia che ha risposto con una bella querela.

Succede che come ogni anno controlliamo la lista dei giovani di sanremo e troviamo 3 brani non inediti. Vengono eliminati, non arriva nemmeno un grazie. Ma uno dei 3, FILIPPO RUGGERI,parte con le minacce che potete sentire. Ma io di fronte al #cyberbullismo non taccio @SanremoRai pic.twitter.com/gXUwal25X3

Querela che non avrebbe intimidito Filippo Ruggieri che ha continuato a minacciare il blogger.

“Anfami, come vi siete ridotti. Massimiliano guardati le spalle. Quanti anni mi faccio per tentata minaccia di sputo addosso?”

Fino alle scuse finali fatte su Instagram:

“Ho sbagliato a minacciare, ho perso la testa e non ero lucido, ma non l’ho fatto per l’esclusione al festival, l’ho fatto perchè volevo se ne parlasse, perché sfumata questa opportunità ho cercato di crearmene un’altra.

L’ho fatto perché è accaduto tutto volecemente, l’ho fatto perché essere artisti nel 2020 non è facile.

Mi scuso per la mia famiglia, nuovamente messa in ridicolo dal sottoscritto per il mio bisogno continuo di autodistruggermi, per le mie idee sviluppate nell’ambiente difficile in cui sono cresciuto.

Mi scuso con la redazione All Music Italia, che fanno il loro lavoro, un lavoro che non fa per me, dato i miei strani concetti morali”.