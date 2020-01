Sanremo 2020: 7 cantanti famosi che pensavano di entrare in gara e a cui Amadeus ha detto di no

Lunedì sera Amadeus ha presentato tutti i 24 big che saranno in gara al Festival di Sanremo 2020. Da Marco Masini e Irene Grandi ad Alberto Urso, Anastasio e Junior qualcosa, insomma vecchie glorie, vincitori di talent e anche una quota di ‘ma chi?’. Sul palco dell’Ariston ci sarà un bel mix di cantati, Amadeus ha accontentato un po’ tutti. Ma chi ha lasciato a casa il conduttore? Il settimanale Chi ha svelato 7 degli artisti che sono stati esclusi da questo Festival e anche in questo caso si passa da cantanti che hanno fatto la storia di Sanremo a giovani leve che vengono dai talent.

“Amadeus dice no! A chi ha detto di no? La lista degli scontenti di Amadeus, ovvero i rifiutati a Sanremo è lunghissima e tra gli esclusi figurano nomi molto importanti. Si tratta di Marcella Bella, Paolo Vallesi, Stash dei The Kolors, Irama, Vito Shade, Michele Bravi e Bianca Atzei. Cantanti che pensavano di avere già il pass in tasca per il Festival”.

B!tches avreste voluto vedere qualcuno di questi 7 all’Ariston? Se sì al posto di chi?

Sanremo 2020: artisti e titoli dei brani.

– Achille Lauro, Me ne frego

– Alberto Urso, Il sole a est

– Anastasio, Rosso di rabbia

– Bugo e Morgan, Sincero

– Diodato, Fai rumore

– Elettra Lamborghini, Musica (E il resto scompare)

– Elodie, Andromeda

– Enrico Nigiotti, Baciami adesso

– Francesco Gabbani, Viceversa

– Giordana Angi, Come mia madre

– Irene Grandi, Finalmente io

– Junior Cally, No grazie

– Le Vibrazioni, Dov’è

– Levante, Tiki Bom Bom

– Marco Masini, Il confronto

– Michele Zarrillo, Nell’estasi o nel fango

– Paolo Jannacci, Voglio parlarti adesso

– Piero Pelù, Gigante

– Pinguini Tattici Nucleari, Ringo Starr

– Rancore, Eden

– Raphael Gualazzi, Carioca

– Riki, Lo sappiamo entrambi

– Rita Pavone, Niente (Resilienza 74)

– Tosca, Ho amato tutto