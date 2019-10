Sanremo 2020: ecco i primi 15 nomi dei possibili cantanti in gara

Dopo aver scoperto che Amadeus vuole a tutti i costi Lady Gaga come ospite internazionale di Sanremo 2020 (e che sono già in corso delle trattative), Gabriele Parpiglia su Spy ha svelato alcuni possibili nomi di cantanti in gara al prossimo Festival della canzone italiana.

Dai classici di Sanremo, Al bano, Noemi e Syria, alla new entry Elettra Lamborghini. Se questo fosse il cast ufficiale non sarebbe affatto male.

“Spy indaga e rivela i primi dettagli di quello che vedremo, svelando alcuni progetti del conduttore. Partiamo dal cast. Un posticino all’Ariston potrebbero averlo: Elodie, talento esploso ad Amici, Bianca Atzei, ex compagna di Max Biaggi e Levante. – si legge su Spy – In pole position ci sono anche le rivelazioni di X Factor, Noemi e Chiara Galiazzo. Altro nome di ritorno al Festival è Syria. Mentre potrebbero approdare in duetto Silvia Mezzanotte e Dionne Warwick, scartate l’anno scorso. Tra gli uomini ha presentato al sua candidatura un ex Pooh e si parla di Riccardo Fogli. Mentre un posto al sole pronto è assicurato per Enrico Ruggeri e il rapper Fred De Palma. Tornerà anche il leone che non smette mai di ruggire, Al Bano Carrisi. Potrebbe tornare anche il giudice di Amici, Alex Britti. A proposito di Amici potrebbe arrivare anche il vincitore Alberto Urso. Come secondo Spy ci sarebbe l’intenzione di portare sul palco Elettra Lamborghini“.

A Sanremo 2020 potrebbe arrivare anche Giordana, visto che pochi giorni fa ha rivelato di avere una canzone pronta per il Festival.

Giordana parla di Sanremo durante la presentazione a Milano del disco “voglio essere tua” LA CANZONE C’È ROCKERS 💪🏻❤️

un grande in bocca al lupo allora.#Amici18 #giordanaangi#TeamGiordana pic.twitter.com/cHCcg8ctPm — Giordana Angi Fanclub (@GiordanaFanClub) October 9, 2019

B!tches che ne pensate di questi nomi?