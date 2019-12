Sanremo 2020: verso il cast un vincitore di Amici e un giudice di X Factor

Dopo settimane di rumor (e polemiche) sulle possibili vallette del Festival di Sanremo, si torna a parlare dei probabili big in gara. Secondo il settimanale Chi, Amadeus porterà sul palco dell’Ariston due artisti che hanno partecipato a dei talent (anche se in vesti diverse). Nel cast di Sanremo 2020 potrebbero esserci Irama e Levante. Per il cantante di Amici sarebbe un comeback, visto che si è presentato anche lo scorso anno con ‘La Ragazza con il Cuore di Latta’.

“Le stelle di Sanremo. Due nuovi nomi sono entrati nella galassia di Amadeus per il prossimo Festival. Si tratta dell’ex fidanzato di Giulia De Lellis e vincitore di Amici, Irama e la bellissima Levante”.

Levante in effetti lo scorso ottobre ha rivelato a Fan Page che andrebbe volentieri a Sanremo.

“Sanremo è un palco che ho sempre amato fin da piccolina, sono cresciuta guardando Sanremo, negli ultimi anni mi sono un po’ allontanata anche dal desiderio di salire su quel palco, per varie ragioni, a volte impossibilitata, altre semplicemente allontanata perché la direzione artistica non mi amava particolarmente. Adesso quello di andarci è un pensiero che faccio, ma non andrei solo per esserci, ci vado se ho la canzone, perché per me quello è il festival della canzone italiana”.

B!tches vi piacerebbe vedere Levante al Festival?



Sanremo 2020: il nome di Levante è stato fatto anche da Il Messaggero.

“Albano (probabilmente con Romina Power), Umberto Tozzi con Raf, Marco Masini (in procinto di festeggiare i 30 anni di carriera con album di duetti e tour), Arisa (senza etichetta discografica, al momento), Francesco Gabbani, Matteo Bocelli (figlio di Andrea), Marcella Bella (con un pezzo scritto dal fratello Gianni), Paolo Vallesi, Tommaso Paradiso, Levante, Canova, Anastasio, Fred De Palma, Elettra Lamborghini, Rocco Hunt, Annalisa, Nina Zilli, Elodie, Max Pezzali, Giordana Angi, Alberto Urso, Noemi, Piero Pelù, Samuele Bersani, Brunori Sas, Bianconi dei Baustelle, Amii Stewart con Dear Jack, Silvia Mezzanotte con Dionne Warwick”.

Fossero questi sarebbe un bel cast, al netto della tassa 4lb4n0 e R0m1n4. Però Brunori Sas, Baustelle, Levante, Canova, addirittura Max Pezzali e Piero Pelù in gara, è quel mix nazional-popolare-radical-chic-commerciale che fa bello Sanremo#Sanremo2020 — FredXmas🎄 🏳️‍🌈 (@FredMosby_) November 30, 2019