Sanremo 2020: svelato in anteprima il cast dei 21 big in gara

Manca poco più di un mese all’inizio del prossimo Festival di Sanremo. Oggi il settimanale Chi ha svelato in anteprima i 21 big in gara. Secondo il magazine di Alfonso Signorini torneranno sul palco dell’Ariston Francesco Gabbani, Irene Grandi, Enrico Nigiotti, Marco Masini, Elodie e Achille Lauro. Faranno invece il loro debutto al Festival Riki, Giordana Angi, Levante, Junior Cally, ma soprattutto Elettra Lamborghini.

Ex talent, vecchie glorie, ex vincitori del Festival e idoli dei ragazzini, questo cast dovrebbe accontentare tutti.

Sanremo 2020: il cast secondo Chi.

Francesco Gabbani

Giordana Angi

Riccardo Riki Marcuzzo

Elodie Di Patrizi

Enrico Nigiotti

Morgan in coppia con Bugo

Anastasio

Marco Masini

Irene Grandi

Piero Pelù

Elettra Lamborghini

I Pinguini Tattici Nucleari

Achille Lauro

Diodato

Levante

Paolo Iannacci

Michele Zarrillo

Raphael Gualazzi

Junior Cally

Rancore

L’ultimo posto se lo contenderebbero Samuele Bersani e i The Kolors.

Levante parla di Sanremo.

“Sanremo è un palco che ho sempre amato fin da piccolina, sono cresciuta guardando Sanremo, negli ultimi anni mi sono un po’ allontanata anche dal desiderio di salire su quel palco, per varie ragioni, a volte impossibilitata, altre semplicemente allontanata perché la direzione artistica non mi amava particolarmente. Adesso quello di andarci è un pensiero che faccio, ma non andrei solo per esserci, ci vado se ho la canzone, perché per me quello è il festival della canzone italiana”.

Il settimanale “Chi” rivela i nomi che avrebbe scelto amadeus per il festival di Sanremo. si attende comunque la notizia ufficiale il 6 gennaio. 💪🏻#Amici18#giordanaangi pic.twitter.com/jTrGj7BlUh — Giordana Angi Fanclub (@GiordanaFanClub) December 30, 2019

Ansia a mille per i Pinguini Tattici Nucleari a Sanremo, ti prego, dio della musica, non so chi tu sia, forse San Remo stesso, fa che non sbaglino il pezzo, perché eventuali critiche nei loro confronti le vivrei peggio di una critica contro di me. #sanremo2020 — 🎅 Paola. 🐍 (@Iperborea_) December 30, 2019