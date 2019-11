Sanremo 2020, da Chiara Ferragni e Belen alla Bellucci: ecco chi vedremo accanto ad Amadeus

Nelle ultime settimane abbiamo letto di tutto su Sanremo 2020. Amadeus ha detto che vorrebbe Lady Gaga come super ospite e Tiziano Ferro ha confermato i rumor che lo vorrebbero sul palco dell’Ariston (anche se non sappiamo in quale veste). Ma il vero caos è scoppiato per le vallette del Festival e a fare chiarezza c’ha pensato Giuseppe Candela di Dagospia. All’inizio erano usciti i nomi di Belen Rodriguez e Chiara Ferragni, ma pare che la moglie di De Martino sia stata scartata per non dare ai telespettatori qualcosa di ‘già visto’. Sembra invece che l’imprenditrice digitale potrebbe davvero affiancare Amadeus, magari insieme a Monica Bellucci.

“Nelle scorse settimane era circolato anche il nome di Belen Rodriguez per un ritorno a Sanremo. In realtà si vuole evitare l’effetto già visto. Discorso diverso per la fashion blogger Chiara Ferragni e per l’attrice Monica Bellucci. Queste sono ipotesi concrete. – si legge su Dagospia – Nomi realmente sul tavolo ma molto dipenderà dalla volontà delle due donne che figurerebbero in una lista di nomi molto più ampia. E la sensazione è che Amadeus non voglia ancora scoprire le carte.”

Mercoledì scorso il settimanale Chi aveva lanciato lo scoop secondo il quale a Sanremo sarebbe arrivata una tra Elisabetta Gregoraci e Lorella Boccia. Niente da fare per entrambe, fonti Rai hanno smentito questa ipotesi, le due ragazze non ci saranno (per la gioia di chi aveva alzato un polverone su Twitter).

Altra storia per Diletta Leotta, lei come Chiarona e Monica Bellucci potrebbe davvero salire sul palco dell’Ariston. Dopo essere stata confermata da Striscia la Notizia e Chi, adesso anche Dagospia rivela che la conduttrice potrebbe farcela, anche perché piacerebbe molto all’ad Fabrizio Salini.

Io continuo a sperare che i valletti/co-conduttori siano Laura Pausini e Tiziano Ferro. Un grande presentatore e due dei nomi più importanti della musica italiana potrebbero regalarci un Festival memorabile.



Chiara Ferragni e la risposta criptica su Sanremo 2020.

“Se ci sarò? Mi dicono di dire no comment su Sanremo”.

