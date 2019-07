Sanremo 2020: le tre famose conduttrici che potrebbero affiancare Amadeus

Amadeus sarà quasi certamente il conduttore del prossimo Festival di Sanremo. Ad annunciare il suo arrivo all’Ariston sono stati i settimanali Chi e Gente.

“Mancano solo le firme e Amadeus potrà annunciare la realizzazione del suo grande desiderio: condurre Sanremo. E, al contrario di quanto circolate nelle ultime settimane, non lo farà in coppia con Carlo Conti (che per sua scelta non sarà nemmeno direttore artistico). Amadeus correrà da solo sul palco dell’Ariston. Ora è aperta la caccia al direttore artistico. Due i nomi in pole position: un artista famoso nel mondo e il ritorno di un vecchio leone della kermesse. Sfuma così definitivamente il Baglioni tris”. “Secondo indiscrezioni degli ambienti della Rai, Amadeus andrebbe verso la conduzione del prossimo Festival di Sanremo, Sanremo 2020. E, ciliegina sulla torta, dietro le quinte del festival potrebbe esserci Carlo Conti, con cui Amadeus ha collaborato alla realizzazione dello show Ora o Mai Più”.

Ma chi affiancherà Amadeus alla conduzione del Festival? Sembra che adesso la favorita non sia più Diletta Leotta, ma Lorella Cuccarini, la donna più amata dai sovranisti. A dare questo scoop è stato il magazine Diva e Donna.

“All’Ariston, assicurano in tanti, nel 2020 sarà finalmente la volta di Amadeus, ma è ancora aperta la corsa per chi dovrà affiancare il conduttore: con Lorella sono ben quotate anche Diletta Leotta e Caterina Balivo.

In Viale Mazzini però c’è chi scommette che sarà Lorella Cuccarini la perfetta primadonna per il prossimo Festival di Sanremo.”

Per quanto non ami certe dichiarazioni di Lorella, penso che potrebbe fare un bel Festival, così come la Balivo, che penso sia una delle migliori presentatrici della Rai (sono quasi certo che tra qualche anno Caterina sarà nell’Olimpo delle grandi conduttrici).



Chi mi conosce sa quanto io abbia sponsorizzato Cattelan per Sanremo. Ogni santa volta glielo chiedevo e lo vedevo che negli occhi non vedeva l’ora di farlo. Detto ciò, credo sia giusto che quest’anno lo faccia un volto Rai. Ossia #Amadeus. Ale comunque lo farà #sanremo2020 https://t.co/Ecf2apDWUs — Andrea Conti (@IlContiAndrea) 19 giugno 2019

Fonte: Diva e Donna, Gossipetv, Chi,