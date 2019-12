Sanremo 2020: confermato un altro super ospite

Al Festival di Sanremo 2020 arriverà anche Roberto Benigni: è lui il quarto nome super ospite dopo i confermati Fiorello, Jovanotti e Lewis Capaldi (quest’ultimo chiamato a sostituire il ‘no’ di Lady Gaga rifilato per problemi economici).

A confermare la sua presenza è stato il regista toscano al termine dell’intervista concessa a Fabio Fazio durante l’ultima puntata di Che Tempo Che Fa andata in onda ieri sera:

“Festival di Sanremo? Eccome se ci vado! Sono io che lo preparo, sono la cosa sicura, Amadeus non so se verrà! Quando mi dicono Sanremo per me è come dire Pinocchio, è una favola, è il 70esimo anniversario, è la festa degli italiani più bella, è veramente una favola! Sarà un Sanremo straordinario”.