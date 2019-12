Sanremo 2020: ecco quanto costano e dove è possibile comprare i biglietti per l’Ariston

Dal prossimo 8 gennaio, due giorni dopo l’annuncio dei cantanti in gara, dalle ore 9 alle ore 14 avrà luogo la prevendita degli abbonamenti per assistere al Festival di Sanremo di Amadeus, che si terrà al Teatro Ariston dal 4 all’8 febbraio 2020.

Il prezzo dei biglietti è stato fissato con il Comune di Sanremo ed è identico a quello dello scorso anno. Inizialmente saranno messi in vendita gli abbonamenti settimanali e successivamente, se disponibili, i biglietti per le singole serate.

L’abbonamento settimanale costa 1290 euro se preso in platea, mentre 672 euro se preso in galleria. I biglietti singoli, invece, costano 100 euro in galleria e 180 euro in platea, ma aumentano per la serata finale, quando costeranno 320 euro per la galleria e 660 euro per la platea.

Il biglietto ovviamente è nominativo e per entrare al Teatro Ariston sarà necessario mostrare un documento d’identità.