Sanremo 2020: dieci donne famose accanto ad Amadeus

Continuano le indiscrezioni sul prossimo Festival di Sanremo. Secondo Il Corriere della Sera Amadeus non vuole una presenza fissa accanto a lui, ma ha pensando di chiamare due donne diverse per ogni serata.

Il conduttore sembra abbia già contattato grandi nomi della tv e del cinema italiano. Stando a quello che riporta il noto quotidiano, sul palco dell’Ariston dovrebbero esserci anche due ex conduttrici del Festival di Sanremo, Simona Ventura e Antonella Clerici. Potrebbe arrivare anche una Rodriguez, ma non Belen e nemmeno Cecilia, ma Georgina, la fidanzata di Cristiano Ronaldo (che cu*o). Sembra invece che non vedremo Chiara Ferragni e Diletta Leotta, mentre ci sono buone possibilità per Vanessa Incontrada e anche Monica Bellucci, che ha dichiarato: “Sanremo? La verità è che mi hanno fatto una proposta molto carina. Adesso bisogna vedere i tempi: ci sono gli impegni di lavoro e soprattutto le mie bambine“.

A questi nomi svelati dal Corriere potrebbe aggiungersi anche quello fatto in esclusiva da Blogo: Silvia Toffanin.

Portare delle grandi professioniste come Simona, Antonella e Vanessa all’evento dell’anno mi sembra una scelta vincente.

Sanremo 2020: il primo superospite.

Per quanto riguarda invece gli ospiti internazionali ci sono già due certezze: non ci sarà Lady Gaga, mentre ascolteremo Lewis Capaldi.