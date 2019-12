Sanremo 2020: svelata l’identità di una delle 10 donne che affiancheranno Amadeus

Al Festival di Sanremo 2020 potrebbe sbarcare Rula Jebreal, giornalista e scrittrice palestinese nota in Italia per aver bazzicato nel corso degli ultimi mesi vari talk politici e d’attualità, dal salotto di Fabio Fazio a quello di PiazzaPulita.

A confermare il suo nome è stato il portale Dagospia:

“Chi affianchera’ Amadeus a Sanremo 2020? Ogni sera ci saranno donne diverse: aggiungete alla lista Rula Jebreal. Il conduttore avrebbe incontrato la settimana scorsa in un famoso hotel di Milano la giornalista per chiederle di affiancarlo per una sera sul palco dell’Ariston. Lei avrebbe dato la sua disponibilita’. La partecipazione andra’ in porto?”.

“Ho sempre detto che immaginavo un Sanremo imprevedibile, e non avere una coppia fissa ma due donne diverse ogni sera va in questa direzione – ha confessato Amadeus al Corriere della Sera – Voglio serate che non siano una copia dell’altra. Pescherò personaggi dal varietà, dal giornalismo dal gossip; un panorama completo di donne di vari mondi e ambienti differenti in modo che il pubblico a casa abbia qualcosa di diverso dalla sera precedente. Penso a un Sanremo numero 70 all’insegna della donna […] Non sarà dieci ragazze per me; non c’è un beato tra le donne… Ognuna di loro porterà e racconterà qualcosa, può essere una riflessione più impegnata oppure un momento di spettacolo più leggero e all’insegna del divertimento. Il problema è che qualsiasi cosa tu faccia a Sanremo è criticabile: c’è sempre qualcuno che ti dice che la potevi fare meglio e in maniera diversa”.