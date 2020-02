Sanremo 2020, Elettra Lamborghini balla e twerka, Rancore si fa sparare, torna Vessicchio: tutte le curiosità sulle esibizioni

Ieri, lunedì tre febbraio, i giornalisti della sala stampa del Festival di Sanremo hanno avuto il piacere di assistere alle esibizioni dei 24 big in gara. Una serata generale di prove per studiare entrate, uscite, spazi e vocalizzi.

Elettra Lamborghini – secondo quanto scritto online dai miei colleghi – sulle note della sua Musica (E Il Resto Scompare) esegue una coreografia con tanto di twerk e ci saranno anche dei battiti di mano a tempo di musica da parte dell’orchestra (un po’ come fecero l’anno scorso sulle esibizioni di Soldi di Mahmood).

Achille Lauro, invece, avrà un direttore d’orchestra donna che oltre a dirigere suonerà anche il tamburo, mentre la band de Le Vibrazioni hanno chiamato a rapporto Peppe Vessicchio ed un interprete della lingua dei segni. Rapahel Gualazzi sarà accompagnato da una banda, mentre Marco Masini, Francesco Gabbani, Paolo Jannacci e Levante saranno accompagnati da un pianoforte. Enrico Nigiotti opta per una chitarra elettrica.

Vero colpo di testa Rancore che – al termine della sua Eden – si fa sparare.

Questa sera il primo grande appuntamento con il Festival di Sanremo.

Non vedo l’ora.

Sanremo 2020, artisti e canzoni

– Achille Lauro, Me ne frego

– Alberto Urso, Il sole a est

– Anastasio, Rosso di rabbia

– Bugo e Morgan, Sincero

– Diodato, Fai rumore

– Elettra Lamborghini, Musica (E il resto scompare)

– Elodie, Andromeda

– Enrico Nigiotti, Baciami adesso

– Francesco Gabbani, Viceversa

– Giordana Angi, Come mia madre

– Irene Grandi, Finalmente io

– Junior Cally, No grazie

– Le Vibrazioni, Dov’è

– Levante, Tiki Bom Bom

– Marco Masini, Il confronto

– Michele Zarrillo, Nell’estasi o nel fango

– Paolo Jannacci, Voglio parlarti adesso

– Piero Pelù, Gigante

– Pinguini Tattici Nucleari, Ringo Starr

– Rancore, Eden

– Raphael Gualazzi, Carioca

– Riki, Lo sappiamo entrambi

– Rita Pavone, Niente (Resilienza 74)

– Tosca, Ho amato tutto