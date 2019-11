Sanremo 2020: famosa cantante sta facendo di tutto per tornare in gara o per fare la valletta

Amadeus sta già lavorando al prossimo Festival di Sanremo e sembra che voglia al suo fianco Tiziano Ferro come co conduttore. Insieme al cantante di Accetto Miracoli e al presentatore de I Soliti Ignoti dovrebbero esserci anche due donne, una di loro potrebbe essere Anna Tatangelo. Stando a quello che riporta il settimanale Spy nella rubrica ‘I segreti dell tv’, la compagna di Gigi D’Alessio pare stia facendo di tutto per tornare sul palco dell’Ariston, anche nelle vesti di valletta.

“La prova del nove all’Ariston. Non c’è otto senza nove. Pare infatti che la 32enne Anna Tatangelo stia facendo l’impossibile per tornare per la nona volta sul palco dell’Ariston al prossimo Festival di Sanremo. Poco chiaro però se come cantante in gara, ospite, o addirittura come una delle vallette del conduttore Amadeus”.

Più che ospite o spalla di Amadeus, mi auguro di vedere Anna in gara, ormai lei e Arisa sono delle istituzioni all’Ariston.

Sanremo 2020: i nomi dei possibili cantanti in gara secondo Spy

Elodie, Bianca Atzei, Levante, Noemi, Chiara Galiazzo, Syria, Silvia Mezzanotte e Dionne Warwick, Riccardo Fogli, Enrico Ruggeri, il rapper Fred De Palma, Al Bano Carrisi, Alex Britti, Alberto Urso ed Elettra Lamborghini.

