Sanremo 2020: due conduttori in pole position per condurlo – si intromette anche Fiorello e dice la sua

Chi condurrà la settantesima edizione del Festival di Sanremo? Dopo due edizioni consecutive di Gianni Morandi, due di Fabio Fazio, tre di Carlo Conti e due di Claudio Baglioni, gli occhi sono tutti puntati da mesi su Amadeus.

Il conduttore dei Soliti Ignoti e di Ora O Mai Più è dato per favorito da mesi. Lo scorso marzo il settimanale Gente aveva scritto:

Mentre risale ad aprile questo articolo pubblicato dal settimanale Chi:

“Mancano solo le firme e Amadeus potrà annunciare la realizzazione del suo grande desiderio: condurre Sanremo. E, al contrario di quanto circolate nelle ultime settimane, non lo farà in coppia con Carlo Conti (che per sua scelta non sarà nemmeno direttore artistico). Amadeus correrà da solo sul palco dell’Ariston. Ora è aperta la caccia al direttore artistico. Due i nomi in pole position: un artista famoso nel mondo e il ritorno di un vecchio leone della kermesse. Sfuma così definitivamente il Baglioni tris”.