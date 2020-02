Sanremo 2020: la classifica finale con tutte le 23 posizioni

Dopo 4 serate in cui hanno votato i giornalisti della sala stampa, l’orchestra e la giuria demoscopica, ieri sera anche il pubblico da casa ha avuto la possibilità di esprimere la sua opinione. Diodato ha vinto il 70esimo Festival di Sanremo grazie ai voti combinati delle varie giurie, Francesco Gabbani è arrivato secondo e i Pinguini Tattici Nucleari si sono piazzati sul terzo gradino del podio.

Vittoria annunciata per Diodato, che si è presentato con un classico pezzo sanremese. Podio a parte, non accetto le posizioni così basse di Levante ed Elodie.

Che dire…

Sanremo 2020: la classifica finale.

1. Diodato – Fai rumore

2. Francesco Gabbani – Viceversa

3. Pinguini Tattici Nucleari – Ringo Starr

4. Le Vibrazioni – Dov’è

5. Piero Pelù – Gigante

6. Tosca – Ho amato tutto

7. Elodie – Andromeda

8. Achille Lauro – Me ne frego

9. Irene Grandi – Finalmente io

10. Rancore – Eden

11. Raphael Gualazzi – Carioca

12. Levante – Tikibombom

13. Anastasio – Rosso di rabbia

14. Alberto Urso- Il sole ad est

15. Marco Masini -Il confronto

16. Paolo Jannacci – Voglio parlarti adesso

17. Rita Pavone – Niente (Resilienza 74)

18. Michele Zarrillo – Nell’estasi o nel fango

19. Enrico Nigiotti – Baciami adesso

20. Giordana Angi – Come mia madre

21. Elettra Lamborghini – Musica (e il resto scompare)

22. Junior Cally – No grazie

23. Riki – Lo sappiamo entrambi